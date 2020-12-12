Hatay'da kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 400 lira ceza kesildi
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye toplam 48 bin 400 lira ceza verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 11 kişiye toplam 48 bin 400 lira idari ceza uygulandı.
Ekipler, oyun masası, iskambil kağıtları ile 400 liraya da el koydu.