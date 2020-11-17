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Aktüel Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 ev karantinaya alındı
Aktüel

Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:54:59 -
Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 ev karantinaya alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 ev karantinaya alındı.

Payas Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Buna göre, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Cumhuriyet, Karacami, Kürtül, Fatih, Çağlalık, Yenişehir, İstiklal ve Karbeyaz mahallelerinde 29 evin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

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