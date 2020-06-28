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Aktüel

Hatay'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 11:49:24 -
Hatay'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 152 bin 800 lirasını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, İstanbul'da yaşayan bir kişinin 152 bin 800 lirasını dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerinin saklandığı adresleri tespit eden ekipler, M.Y.E. ile A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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