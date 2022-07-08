  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da kaza! Yaralılar var
Aktüel

Hatay'da kaza! Yaralılar var

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 00:57:00 -
Hatay'da kaza! Yaralılar var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 AJP 10 plakalı otomobil ile 31 ACF 596 plakalı araç Altınçağ Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23