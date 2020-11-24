  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı
Aktüel

Hatay'da kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:36:57 -
Hatay'da kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı

HATAY (AA) - Hatay'da trafik polisleri, motosikletlilere yönelik denetimde kasksız yakalanan sürücülere ceza yerine eğitici broşürler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 30 noktada motosikletlerde kask kullanımının arttırılması ve sürücülerin trafik kurallarına uyması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kaskız yakalanan motosiklet sürücülerine, para cezası uygulamak yerine eğitici broşürler dağıtıldı. Broşürlerde, olası motosiklet kazalarında kask kullanımının önemini anlatan bilgiler yer aldı.

Trafik ekipleri, kurallara uyan motosiklet sürücülerine de teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia! 'Savaşa mola verildi, Azerbaycan orayı da alacak'
Dünya

Bomba iddia! 'Savaşa mola verildi, Azerbaycan orayı da alacak'

Ulusal Güvenlik Servisi eski Başkanı David Shahnazaryan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşın henüz bitmediğini Azerbaycan'ın ..
Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye
Gündem

Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye "Reprisal" hakkı doğdu

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunan komutan idaresindeki İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin, Libya'ya insani yardım malzemesi t..
Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki
Siyaset

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İBB Başkanı'nın laçka açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yo..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay