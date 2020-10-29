Hatay'da karekod ve barkodları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde karekod ve barkod kısımları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Altınçay Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde, birçoğunun karekod ve barkod kısımları kesilmiş ve yırtılmış 4 bin 308 kutu, 26 bin 760 tablet ve 23 şişe ilaç ile 2 bin 395 hap ele geçirildi.
Şüpheliler A.A. ve A.H. gözaltına alındı.