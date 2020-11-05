  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da kamu binaları, banka ve bazı özel işletmelere HES koduyla girilebilecek
Aktüel

Hatay'da kamu binaları, banka ve bazı özel işletmelere HES koduyla girilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:35:23 -
Hatay'da kamu binaları, banka ve bazı özel işletmelere HES koduyla girilebilecek

HATAY (AA) - Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Kasım'dan itibaren kamu binalarına, banka şubelerine ve 250 personelden fazla çalışanı bulunan özel işletmelere Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilebilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Rahmi Doğan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlara girişlerinde zorunlu olarak HES kodu sorgulanacaktır. Banka, elektrik, internet, su abonelikleri, posta dağıtım ve benzeri işlemleri yürüten işletmelere, 250 personelden fazla çalıştıran fabrika, atölye ve üretim tesislerine, alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Oturma kapasitesi 15 masadan fazla olan veya günlük giriş-çıkış sayısı 100 kişiden fazla olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Bu işletmelerde yapılan sorgularda riskli bulunan kişiler, sorgu yapan kurum veya kuruluş tarafından yetkili makamlara ihbar edilecektir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195'inci ve 206'ncı maddeleri kapsamında da gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı
Dünya

Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı

Emperyalistlerin vali olarak Mısır’ın başına atadığı Abdulfettah es-Sisi, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Mısırlı Alim Mustafa el-Ada..
Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
Dünya

Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dini derneklerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı.

Biden'dan 'zafer' açıklaması
Dünya

Biden'dan 'zafer' açıklaması

ABD yeni başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde nefesle tutuldu. Trump oylarda hile vurgusu yapark..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay