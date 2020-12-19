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Aktüel Hatay'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı
Aktüel

Hatay'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:35:51 -
Hatay'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı

HATAY (AA) - Hatay'da jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli alanlara yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde sokak kısıtlamaları nedeniyle aç kalan hayvanlar için harekete geçti.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma bünyesinde kurulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimince, jandarma sorumluluk bölgelerindeki sokak hayvanlarının durumu gözlemlendi.

Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı.

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