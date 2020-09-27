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Aktüel Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:09:52 -
Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kandil Aslan idaresindeki 45 ADH 641 plakalı motosiklet, Samandağ-Antakya kara yolu Kuşalanı Mahallesi'nde Gadir Bahallı yönetimindeki 31 SL 508 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kandil Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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