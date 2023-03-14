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Aktüel Hatay’da hummalı çalışma
Aktüel

Hatay’da hummalı çalışma

Hatay’da depremzede esnafın ticari hayatını sürdürebilmesi amacıyla 14 noktada bin 861 prefabrik iş yerinin kurulması planlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 12:23:00 -
Hatay’da hummalı çalışma

Valilik koordinasyonunda her biri 25 metrekare olacak iş yerlerinin yapımı için ekiplerin Gülderen Kavşağı’nda çalışma başlatıldı. Sahada bir yandan makinelerle zemini düzelten ekiplerce diğer yandan da iş yerlerinin üzerine inşa edilecek subasman yapılıyor. Çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Defne Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan birine kaydı bulunan; depremlerde iş yeri tamamen yıkılmış, acil yıkılacak yahut ağır hasar gören esnafa prefabrik yapı tahsis edilecek. Esnafın kendisine tahsis edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde mesleğini icra etmeye yönelik mal, malzeme ve ekipmanı iş yerine yerleştirerek faaliyete geçirmesi gerekecek.

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