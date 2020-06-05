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Aktüel

Hatay’da gıda denetimleri sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıda ürünü tüketmesi için rutin denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:30:17 -
Hatay’da gıda denetimleri sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıda ürünü tüketmesi için rutin denetimlerini sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki birçok market ve süt ürünleri satan işletmelerdeki ürünlerin tarihi geçmiş, bozuk ya da çeşitli sebeplerden ötürü tüketilmeyecek durumda olup olmadığının denetlendiği belirtildi.


Ayrıca, market raflarında satılan her türlü ürünün satış fiyatları ve fiyatların ne zaman güncellendiği ile ilgili kontrollerini de sıklaştıran ekipler, yaptıkları tüm çalışmanın temel amacının tüketiciyi korumak olduğu ifade edildi.

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