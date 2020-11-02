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Aktüel Hatay'da gelini darbettiği öne sürülen damat yağma suçlamasıyla tutuklandı
Aktüel

Hatay'da gelini darbettiği öne sürülen damat yağma suçlamasıyla tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:39:24 -
Hatay'da gelini darbettiği öne sürülen damat yağma suçlamasıyla tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde gelini darbederek üzerindeki altınları almaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan damat, yağma suçlamasıyla tutuklandı.

Damat Hüseyin İ, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belen İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Gelin Fatma Ş'nin, altınları almaya çalıştığı yönündeki şikayeti üzerine damat Hüseyin İ'nin yağma suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Dün, Belen ilçesinde gelin ve damadın yolda tartışması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis sevk edilmiş, gelinin şikayeti sonrası adli işlem başlatılmıştı.

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