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Kültür - Sanat

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor

Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:53:00 -
Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşlar, Samandağ ilçesindeki Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne geldi. Vatandaşlar burada dua edip buhur yaktı.

Ziyarete gelenlere emniyet ekiplerince şeker, kolonya ve karanfil dağıtıldı.

Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kesilen kurban etleriyle bayramın özel yemeği "hirisi" yapıldı. Beyaz kaplara konan "hirisi", tandır ateşinde pişen ekmekle, başta dar gelirliler olmak üzere bayram kutlamasına gelen misafirlere ikram edildi.

Vatandaşlardan Ayhan Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramların birlikteliklerin simgesi olduğunu söyledi.

Herkesin Gadir-i Hum Bayramı'nı tebrik eden Oktay, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış ile güzelliğin simgesi olan bayramlar, varla yok arasındaki paylaşımın en adil yaşandığı anlardır. Bu bayramda da kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin daim olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

 

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