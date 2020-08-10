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Aktüel

Hatay'da FETÖ mensubu eski asker tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:30:41 -
Hatay'da FETÖ mensubu eski asker tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski uzman çavuş tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan arandığı tespit edilen F.K, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen ve bir süre önce TSK'den ihraç edildiği belirtilen eski uzman çavuş F.K, tutuklandı.

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