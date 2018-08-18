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Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile çarptığı pat pat şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:25
Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Yayladağı ilçesinden Hatay kent merkezi istikametine ilerleyen 06 AHH 94 plakalı kamyonet, tarımsal amaçla kullanılan ve halk dilinde pat pat olarak bilinen tarım aracıyla çarpıştı.

Kamyonet ve pat patın şarampole yuvarlanması sonucu tarım aracında yolculuk yapan Suriye uyruklu Ahmet Zemzem (35) ile sürücüsü Mehmet Kaya (50) hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen iki kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:25
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