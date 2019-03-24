Hatay’da Cumhur İttifakı gayreti

Taha Emre Özdemir Ankara

Kritik 31 Mart Yerel Seçimlerine çok az bir zaman kala Cumhur İttifakı‘nı oluşturan AK Parti ve MHP bileşenleri Hatay’da adeta tek teşkilat gibi gece gündüz demeden çalışarak tarih yazıyor. Cumhur İttifakı’nın daha fazla oy, makam ve belediye başkanlığı için kurulmadığını, devletin ve milletin bekasının tehlikede olduğu her dönem ittifakın görüldüğünü belirten Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Başkan adayı İbrahim Güler, vatan ve millet sevdalısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin selamlarını her çaldıkları kapıya ilettiklerini belirtti.