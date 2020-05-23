  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Hatay’da çıkan örtü yangını korkuttu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:26:25 -
Hatay’da çıkan örtü yangını korkuttu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi’nde çamlıklara yakın otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın çamlıklara yetişmeden söndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı