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Aktüel Hatay'da çevreye, doğaya ve hayvanlara zarar veren 61 kişiye para cezası
Aktüel

Hatay'da çevreye, doğaya ve hayvanlara zarar veren 61 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-07 12:50:56 -
Hatay'da çevreye, doğaya ve hayvanlara zarar veren 61 kişiye para cezası

HATAY (AA) - Hatay'da jandarma ekipleri, ekim ayında çevreye, doğaya ve hayvanlara zarar veren 61 kişiye para cezası uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, ekim ayında çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, çevreye, doğaya ve hayvanlara zarar verdiği iddiasıyla 63 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 61 kişiye de 190 bin 956 lira idari para cezası kesildi.

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