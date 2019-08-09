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Hatay'da askeri mühimmat deposu patladı!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Güvenlik güçleri patlama bölgesine yakın evleri tedbir amacıyla tahliye işlemlerine başladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 07:23
Hatay'da askeri mühimmat deposu patladı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan yok.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarıdaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 07:23
  1. Hatay
  2. Reyhanlı ilçesi
  3. mühimmat deposu

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