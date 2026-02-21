Hatay’da aile katliamı: Gözü dönmüş cani konteyneri bastı, anneyi hayattan kopardı!

Hatay Kırıkhan’da deprem sonrası hayata tutunmaya çalışan Yıldırım ailesinin konteyneri, dün gece bir caninin kanlı baskınına uğradı. 40 yaşındaki Cemile Yıldırım, eşi ve kızıyla evlerinde oturduğu sırada M.D. isimli şahsın kurşun yağmuruyla sarsıldı. Hiçbir acıması olmayan saldırgan, konteynerin içine mermi yağdırarak bir yuvayı saniyeler içinde yok etti. Olay yerinde can veren talihsiz anne Cemile Yıldırım’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, ağır yaralanan eşi Hüseyin ve kızı Melike Yıldırım hastaneye yetiştirildi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR

Hastaneden gelen haberler ise yürekleri dağlıyor. Vücutlarına isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve gencecik kızı Melike Yıldırım’ın durumlarının çok kritik olduğu bildirildi. Doktorların hayatta tutmak için büyük çaba sarf ettiği baba-kız, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.

O CANİ HALA DIŞARIDA

Katliamı gerçekleştirip gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karışan M.D. isimli zanlı ise hala yakalanamadı. Polis ekipleri, bir anneyi hayattan koparıp bir aileyi perişan eden saldırganın izini sürmek için Hatay genelinde geniş çaplı insan avı başlattı. Konteyner kentte korku ve yas hakimken, herkes bu vahşetin sorumlusunun bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyor.