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Aktüel Hatay'da acı kaza! Baba ve oğlu hayatını kaybetti
Aktüel

Hatay'da acı kaza! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 17:44:00 -
Hatay'da acı kaza! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Furkan A'nın kullandığı 31 ABV 497 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Ardıçlı kavşağında Erdal Aşık (28) idaresindeki 31 APY 45 plakalı motosikletle çarpıştı.

Sürücü Erdal Aşık ağır yaralandı, motosikletteki babası Ahmet Aşık (55) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Furkan A. gözaltına alındı.

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