Hatay’da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay’da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde gerçekleştirdikleri dron destekli takip ve kontrol faaliyetlerinde çok sayıda düzensiz göçmeni tespit etti.

19-20 Mayıs tarihlerinde yürütülen çalışmalarda, Altınözü ilçesine bağlı Kılıçtutan Mahallesi ile Yayladağı ilçesindeki Hisarcık Mahallesi operasyonun merkezini oluşturdu. Yapılan takip sonucunda yabancı uyruklu 42 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-20 Mayıs tarihlerinde göçmen kaçakçılığına yönelik, Altınözü ilçesi Kılıçtutan Mahallesi ile Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde dron destekli takip ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 2 organizatör ile 42 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.