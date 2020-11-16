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Aktüel Hatay'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Hatay'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:29:38 -
Hatay'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen operasyonda 1050 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Armutlu Mahallesi'nde ikamet eden R.D.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, 1050 litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el konuldu.

Gözaltına alınan R.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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