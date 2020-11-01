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Aktüel Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayına ilişkin açıklama:
Aktüel

Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayına ilişkin açıklama:

"Gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:26:55 -
Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayına ilişkin açıklama:

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Belen'de gelin ve damadın seyir halindeyken, araçtan inerek tartışmaya başladığı hatırlatıldı.

Bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerin orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı. Gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanıldı." ifadesine yer verildi.

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