  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemen’de esir takası! 12 kişi serbest bırakıldı
Dalış okullarının tarihi belli oldu
Hatay rahat nefes aldı! İlk sonuçlar geldi
O ilde silah ve mühimmat ele geçirildi
Gündem Hatay rahat nefes aldı! İlk sonuçlar geldi
Gündem

Hatay rahat nefes aldı! İlk sonuçlar geldi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun ve Arsuz sahil şeridinde görülen sıvının, ilk belirlemelere göre müsilaj (deniz salyası) olmadığının tespit edildiğini açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 16:23:00 -
Hatay rahat nefes aldı! İlk sonuçlar geldi

Üniversiteden yapılan açıklamada, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin sahillerinde müsilaj olduğu yönünde gelen ihbar üzerine İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan'ın, Sahil Güvenlik ekipleriyle bölgeye gittiği belirtildi.

Bölgede inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme sonucu, ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların müsilaj olmadığı tespit edilmiş olup gerekli örneklemeler yapılmıştır. Analiz sonuçlara göre kesin tanı, önümüzdeki günlerde ilgili makam ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanı'na kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay