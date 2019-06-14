Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2019

ÖSYM Osmaniye Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 2019 Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 2019, Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 4 yıllık 2019, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2 yıllık 2019, Mustafa Kemal Üniversitesi 2019 taban puanları, Mustafa Kemal Üniversitesi4 yıllık bölümleri, İskenderun Teknik Üniversitesi taban puanları, Hatay Üniversitesi taban puanları 2018, İskenderun Üniversitesi taban puanları 2019, İskenderun Teknik Üniversitesi taban puanları 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 2019 haberleri...

MKÜ bölümleri YÖK atlas

Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul)

(Hatay Sağlık Yüksekokulu)

Antropoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Arkeoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Bahçe Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat Fakültesi)

Biyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Biyosistem Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Coğrafya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)

(Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)

Gıda Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Hemşirelik(Yüksekokul)

(Hatay Sağlık Yüksekokulu)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Mimarlık Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tıp

(Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Veterinerlik

(Veteriner Fakültesi)

Zootekni

(Ziraat Fakültesi)

Dicle Üniversitesi taban puanları 2019

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2019

İnönü Üniversitesi taban puanları 2019

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2019

Fırat Üniversitesi taban puanları 2019

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019

Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları

Ankara üniversitesi taban puanları 2019

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019