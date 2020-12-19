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Aktüel Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat ve Başhekim Bayrakçıoğlu, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat ve Başhekim Bayrakçıoğlu, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:51:59 -
Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat ve Başhekim Bayrakçıoğlu, Kovid-19'a yakalandı

HATAY (AA) - Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hambolat ve Bayrakçıoğlu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Hambolat ve Bayrakçıoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Değerli hocalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, sağlıkla görevlerine başlamalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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