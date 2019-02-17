Hatay Asayiş Şube Müdürü intihar girişiminde bulundu
Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki odasında beylik tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralanan Mustafa Ateş, hastanede tedavi altına alındı.17 Şubat 2019 Pazar 17:43
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürlüğü'nde intihar girişiminde bulundu.
Olay, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, polis memurları tarafından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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