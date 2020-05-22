  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul Adliyesi 15 Haziran sonrasına hazırlanıyor

Sıcağa ve kuruluğa duyarlı olan Kovid-19'un yayılımı yazın azalabilir

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1188 arttı

Ramazan Bayramı 'Kovid-19' nedeniyle buruk geçecek

Türkiye karpuz ihracatına hızlı başladı
için kalan
Aktüel

Hatalı sollama yapan kamyon diğer araçları tehlikeye attı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dolgu malzemesi taşıyan kamyonlar kara yolunda zaman zaman tehlike oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:28:53 -
Hatalı sollama yapan kamyon diğer araçları tehlikeye attı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dolgu malzemesi taşıyan kamyonlar kara yolunda zaman zaman tehlike oluşturuyor.


Akyazı ilçesinde dolgu malzemesi taşıyan bazı kamyon sürücülerinin, kara yolunda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması tepkiye neden oluyor. Son olarak Adapazarı - Mudurnu yolu Osmanbey Mahallesi mevkisinde hatalı sollama yapan kamyon sürücüsü, diğer araçları tehlikeye attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı