  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatalı sollama kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada
Gündem

Hatalı sollama kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’da bir aracı sağdan geçerek hatalı solama yapan motosikletlinin otomobil ile çarpıştığı kaza kameraya yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 12:08:00 -

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak üzerinden Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak istikametine seyreden Berkant C. idaresindeki hafif ticari araç ile bir otomobili sağdan geçerek hatalı solama yapan Samet S.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Samet S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaların sıklıkla yaşandığı caddede sürücülerin dikkatli olması istendi.

Tekirdağ'da üretiliyor! İsrail, Yunanistan ve Hırvatistan peşinde
Tekirdağ'da üretiliyor! İsrail, Yunanistan ve Hırvatistan peşinde

Gündem

Tekirdağ'da üretiliyor! İsrail, Yunanistan ve Hırvatistan peşinde

Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Yerel

Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

CHP Tekirdağ Teşkilatı karıştı
CHP Tekirdağ Teşkilatı karıştı

Siyaset

CHP Tekirdağ Teşkilatı karıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23