Hastayken maske takmak şart!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, hastayken maske takmanın neden gerektiğini anlattı. Sonbahar ve kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü dile getiren Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunluğu viraldir ve damlacık yolu ile bulaşıyor. SARS-CoV-2 (yeni koronavirüs), influenza A ve influenza B, RSV, su çiçeği, invaziv meningokok ve pnömokok gibi virüsler damlacık yolu ile bulaşıyor. Hasta olan kişiler, konuşma, gülme, bağırma, aksırma, öksürme esnasında bu damlacıkların ortama dağılmasına neden oluyor. Bu virüslerin sağlam kişilerin ağız, göz, burun mukozalarına bulaşması ve yeni enfeksiyonları önlemenin tek yolu hasta kişilerin maske takmasıdır.” dedi.

Öksüren ve hapşıranlar kapalı alanlarda mutlaka cerrahi maske takmalı

“Üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar belirtilerin başlamasından 1 gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdır. Bu süre içinde başkalarını hastalandırmaktan kaçınmak için maske takılmalı.” diyen Dr. Dilek Leyla Mamçu, öksüren ve hapşıran kişilerin çevrelerine hastalık bulaştırmamaları için özellikle toplu taşıma araçları, okullar, ofisler, bekleme salonları gibi kapalı alanlarda mutlaka cerrahi maske takmaları gerektiğini söyledi.

Hasta olmayan kişilerin ve sağlık çalışanlarının bu belirtileri olan kişilerin yanına girerken de cerrahi maske takmaları önerisinde bulunan Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Cerrahi maske ıslandıkça değiştirilmeli, değiştirildikten sonra eller mutlaka yıkanmalı. Maske dışında; uygun şekilde ortamların havalandırılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve hasta olanların işe ya da okula gitmemesi bulaşmayı önleyecek en önemli önlemdir. Maskeyi özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, hamileler gibi risk grubunda olanlar takmalı.” şeklinde konuştu.

Yeni varyanta karşı güncellenmiş aşı yok

Koronavirüs açısından Türkiye’de şu anda yeni varyanta karşı güncellenmiş aşı olmadığını da ifade eden Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Ancak çalışmalar, kronik hastalıkları olanlar, bağışıklığı baskılananlar ve 65 yaş üstü kişiler için mevcut koronavirüs aşısının kısmen koruyucu olabileceğini belirtiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından önceliklendirilen grupların Ekim-Kasım aylarında grip aşısı olmaları da öneriliyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.

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