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Aktüel Hastanın kalp pili kablosunun kırık olduğu anlaşılınca..
Aktüel

Hastanın kalp pili kablosunun kırık olduğu anlaşılınca..

Yeniakit Publisher
2023-11-01 19:40:00 -
Hastanın kalp pili kablosunun kırık olduğu anlaşılınca..

Mardin’de bir hastanın kalp pilinin şok vermesi üzerine yapılan kontrolde kırık olduğu tespit edilen kablo, operasyonla çıkartılarak yerine yenisi takıldı.

Mardin’de bir hastanın kalp pilinin şok vermesi üzerine yapılan kontrolde kırık olduğu tespit edilen kablo, operasyonla çıkartılarak yerine yenisi takıldı.
Yaklaşık 5 yıl önce kalp yetmezliği tanısı üzerine kalbindeki ritim bozukluğunu önlemek için şok veren tipte kalıcı kalp pili takılan 56 yaşındaki kadın bir hasta, kalp pilinin şok vermesi üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine başvurdu. Yapılan pil kontrolünde verilen şokun uygunsuz olduğu, kablo ölçümlerinde kablonun kırık olduğu tespit edilmesi üzerine kablonun çıkarılması için hastanın yatışı yapıldı. Hastane hekimi ve Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zülkif Karahan yönetimindeki ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyonla kablo, kalpten çıkarıldı.
Başarılı bir şekilde kablonun çıkarılmasını gerçekleştirdiklerini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zülkif Karahan, bu tür hastaların daha önce şehir dışına özellikle Ankara ve İstanbul’a gittiklerini anımsatarak, “Artık bu işlemler için başka bir merkeze gitmelerine gerek kalmayacak. Bu konuda her türlü desteği bizden esirgemeyen başta Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültemize ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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