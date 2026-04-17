  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lübnan'da 10 günlük ateşkes yürürlüğe girdi: İhlallerin gölgesinde kırılgan başlangıç 23 Nisan'da tüm Türkiye'de ulaşım sürprizi! Kritik başkentlerde görev değişimi: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı ‘Su Akar Türk Bakar’ devri kapandı! İdris Günaydın: Giresun yer altı zenginlikleriyle kalkınacak Kahramanmaraş saldırganının dijital ayak izleri kan dondurdu: Katliam senaryosu bilgisayarından çıktı 2 şehri kana bulayan saldırganların ortak yönü ortaya çıktı! 'Altın adam' Türkiye'de yakalandı! Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi Akademisyen dürümcüde silahlı saldırıya uğradı Etkisiz hale getiren kişi, okul saldırısını düzenleyenin son sözlerini açıkladı! Bakın ne demiş!
Hastaneye kaldırılmıştı! Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Aktüel

Hastaneye kaldırılmıştı! Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hastaneye kaldırılmıştı! Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Geçmiş yıllarda müzik yarışmasına katılan ve son günlerde de söylediği şarkı ile adını duyuran sanatçı Rıza Tamer’den acı haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tamer’in hayatını kaybetti.

2000'li yılların başında Popstar müzik yarışmasına katılan ve son zamanlarda adını yeniden duyuran Rıza Tamer, dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı.

Uykusunda tıkanan Tamer, ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" açıklamsı yaptı.

RIZA TAMER KİMDİR?

Müzikseverlerin yakından tanıdığı Rıza Tamer, ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aslen Kahramanmaraş doğumlu olan Tamer, müzik kariyerini geliştirmek amacıyla İstanbul'a taşındı. Yarışmaya katıldığı yıllarda 20'li yaşlarının başında olduğu bilinen sanatçının, günümüzde 30'lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor.

Popstar deneyiminin ardından, müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer, bir single çalışması yayımlasa da bu proje beklenen çıkışı getirmedi. Ancak canlı performansları, sahne etkinlikleri ve özel organizasyonlardaki çalışmalarıyla adını unutturmayan sanatçı, müzik sektöründe aktif olmayı sürdürdü.

Son olarak, "Benden Sonra" isimli duygusal parçasıyla yeniden gündeme gelen Rıza Tamer, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ve yorumuyla dikkat çeken sanatçı, bu çıkışıyla özellikle genç dinleyici kitlesinin ilgisini yeniden çekmeyi başardı.

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber: Usta sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı!
İbrahim Tatlıses'ten kötü haber: Usta sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı!

Aktüel

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber: Usta sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23