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Hastaneden kurumsal sağlık anlaşması

Büyük Anadolu Hastaneleri ve bir ortopedi ve tıbbi aletleri şirketi kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
Hastaneden kurumsal sağlık anlaşması

Büyük Anadolu Hastaneleri ve bir ortopedi ve tıbbi aletleri şirketi kurumsal sağlık anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde şirket üyeleri ve birinci derece yakınları hastanenin sağladığı hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecek.


Kaliteli hizmet anlayışını, uzman ve akademik nitelikli kadrosu ve ekibi ve teknolojik yeniliklerle birleştirerek, sağlıkta ‘Güven ve Huzur’ sloganıyla yoluna devam eden Büyük Anadolu Hastaneleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirdiği sağlık protokolü uygulamasını geniş bir tabana yayarak sürdürüyor. Bu kapsamda AYSAM Ortopedi ve Tıbbi Aletleri Şirketi ile Büyük Anadolu Hastaneleri kurumsal sağlık anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde şirket yönetimi, çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış oldu hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecek.


Hastanelerinin yaptığı çalışmalar, hekim kadrosu ve yatırımları hakkında Dr. Ahmet Aydemir’e ve ekibine bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafirlerine uyguladığı başarılı operasyonlarla şifa ile taburcu ettiklerini ve bu hizmet anlayışını bölgede ve ülkede yeni hastane hizmet binasının açılışı ile bir üst noktaya taşıyacaklarını söyledi.


Şirket Genel Müdürü Dr. Ahmet Aydemir ise yapılan anlaşmayla birlikte çalışanlarının ve birinci derece yakınlarının Büyük Anadolu Hastaneleri’nin sağlamış olduğu hizmetlerden indirimli olarak yararlanabileceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
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