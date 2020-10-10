Hastaneden kaçmak isteyen koronavirüs hastası ağır yaralandı
Erzincan'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçmak isterken 10 metre yükseklikteki balkondan düşen hasta ağır yaralandı.
Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Erkan A. (40) durumunun ağırlaşması üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Tedaviye alınan Erkan A. sağlık personeli tarafından uyarılmasına rağmen ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine hastane personeli tarafından beyaz kod alarmı verilerek yardım çağırıldı.
Erkan A.'nın sensörlü cam kapıyı kırıp 10 metre yükseklikteki balkondan düştüğü açıklandı.
Düşme sonrası ağır yaralanan Erkan A. sağlık görevlileri tarafından acil servise kaldırıldı.