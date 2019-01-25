0553 313 94 23

Hastaneden Ahmet Ağaoğlu açıklaması

- Acıbadem Sağlık Grubu'nun açıklamasından:"Tedavisine ayakta devam edilen Ağaoğlu, bugün hastanemizden taburcu edilecektir"

25 Ocak 2019 Cuma 21:28
Hastaneden Ahmet Ağaoğlu açıklaması


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ciddi bir sağlık problemi bulunmadığı ve bugün hastaneden taburcu edileceği duyuruldu.

Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun bugün Fulya'daki hastanelerine muayene amaçlı geldiği belirtilerek, "Dahiliye Uzmanı Dr. Serdar Özdemir tarafından muayenesi yapılmış ve ciddi bir rahatsızlığı saptanmamıştır. Hastamız stres, uykusuzluk, kilo kaybı ve halsizlik şikayetleri ile hastanemize başvurmuş, gerekli tıbbi değerlendirmeleri yapılmıştır. Sağlığında ciddi bir problem saptanmamıştır. Tedavisine ayakta devam edilen Ağaoğlu, bugün hastanemizden taburcu edilecektir." ifadeleri kullanıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:28
  1. Acıbadem Sağlık Grubu
  2. Ahmet Ağaoğlu
  3. Futbol
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.
    1. ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür..
    2. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    3. ABD'nin Venezuela'daki kirli planı..
    4. Rusya'dan "Adana Mutabakatı" açıklaması
    5. Zarif'ten Venezuela hükümetine destek..
    6. Erdoğan'dan AYM Başkanı Arslan'a..
    7. "Avusturya'daki Türk toplumunun..
    8. O belgeler yayımlandı! Rusya ile..
    9. 'Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara..
    10. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar anjiyo..
    11. İzmir'de fırtına dehşeti: Ağaçlar..
    12. Katar'ın Gazze fonları BM ile..
    13. Moses, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu
    14. Çavuşoğlu, Mogherini ve Zarif ile..
    15. Şehit polis memurunun cenazesi..
    16. Burak Yılmaz taraftarlara tepki gösterdi
    17. ABD Guaido'ya önceden destek sözü vermiş
    18. AB Orta Asya Özel Temsilcisi..
    19. ABD'ye satmaya devam edecek mi?..
    20. Lezginka, danslarıyla büyüledi
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde