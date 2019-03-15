Hastanede trafo patladı! Hastalar tahliye ediliyor
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin diyaliz bölümünde trafo patladı. Olay sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildiği öğrenildi.15 Mart 2019 Cuma 14:03
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, gündüz hastanesi ve diyaliz bölümünde, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle trafo patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, hastane tahliye ediliyor.
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