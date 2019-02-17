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Hastanede skandal: Oksijen yerine azot gazı verince minik çocuk beyin felci geçirdi!

İzmir'de, göz ameliyatı öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci geçirdiği belirtilen 5 yaşındaki Ege Avcı'nın annesi İpek Avcı, oğlunun yeniden anne demesi için tüm gününü adeta küçük bir sağlık ünitesine dönüştürdüğü odada geçiriyor.

17 Şubat 2019 Pazar 23:50
Hastanede skandal: Oksijen yerine azot gazı verince minik çocuk beyin felci geçirdi!

İzmirli Ünal ve İpek Avcı çifti, 5 yaşındaki oğulları Ege'yi göz ameliyatı için 12 Aralık 2018'de Torbalı Devlet Hastanesine götürdü. Ege'nin, anestezi sırasında önce solunumu ardından kalbi durdu. Küçük Ege buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Tetkik ve inceleme sonucu Ege'ye anestezi öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği belirlendi. Yaklaşık 2 ay süresince tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu.

Hastanede kaldığı ilk bir ay boyunca destek cihazı yardımıyla solunum yapabilen Ege'nin nefes borusuna trakeostomi tüpü takıldı.

Geçen hafta taburcu edilip Torbalı'daki evine getirilen Ege için ailesi, çocuklarının odasını adeta mini bir sağlık ünitesine dönüştürdü. Anne Avcı, yutma refleksini yerine getiremediği için mideden tüple beslenen oğlunun tüm ihtiyaçlarını aldığı eğitim sayesinde kendisi karşılamaya başladı.

Oğlunun yanından bir an bile olsun ayrılmayan anne, Ege'nin eski günlerine döneceği anın hayalini kuruyor, onun için dua ediyor.

"Oğlumun anne demesini çok özledim"

Anne İpek Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anne olarak iki aydır çok zor günler yaşadığını söyledi. Beyin felci hastalığının tamamen iyileşmediğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü anlatan anne Avcı, "Bu durumu kabullenme aşamasındayız. Ege'nin en çok sesini ve anne demesini özledim. Anne dedirtmeye uğraşıyorum. Şu an aldığı nefes bile benim için bir umut. Onun yüzündeki en ufak bir ifade bizi hayata bağlıyor. Ağzını oynatmasından, çok küçük şeylerden umutlanıyoruz. Sevgimle daha iyi hala getirmek istiyorum. Artık bütün dünyam Ege oldu." dedi.

Avcı, güle oynaya ameliyata gönderdiklerini evladının bir ihmal nedeniyle yatağa bağımlı hale geldiğini dile getirdi.

"Kim suçluysa bedelini ödeyecek"

Baba Ünal Avcı da 2 ay öncesine kadar koşup oynayan hatta okula bile giden çocuklarının başına gelen olaya hala inanamadığını belirtti. Ege'nin önünde çok uzun bir süreç olduğunu aktaran Avcı, bir kısım tıbbi ihtiyaçlarının Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılandığına işaret etti.

Olayın hukuki boyutunu da yakından takip ettiklerini ifade eden Avcı, suçu olanların cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sağlıklı bir çocuğun bu hale gelmesinin kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Avcı, "Hastane ile bu gazı tedarik eden şirket arasında karşılıklı suçlama var. Kim suçluysa bedelini ödeyecek. Hastanede keşif yapıldı. Bilirkişi raporu yakında çıkacak. Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 23:50
  1. İzmir
  2. Ünal ve İpek Avcı çifti
  3. Torbalı Devlet Hastanesi
  4. Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi
  5. beyin felci
  6. serebral palsi

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