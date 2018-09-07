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Hastanede iskele çöktü: 4 kişi yaralandı

Gaziantep'ta bir devlet hastanesinin ön cephesine kurulan iskele çöktü. Olayda yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

07 Eylül 2018 Cuma 15:37
Hastanede iskele çöktü: 4 kişi yaralandı

Şehitkamil Devlet Hastanesinin ön yüzünde boya ve tadilat için kurulan iskele çöktü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken iskele nedeniyle 4 işçi yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan işçiler, sedyelerle hastane içerisine taşındı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:37
  1. gaziantep
  2. şehitkamil devlet hastanesi
  3. iskele
  4. yaralı

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