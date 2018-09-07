Hastanede iskele çöktü: 4 kişi yaralandı

Şehitkamil Devlet Hastanesinin ön yüzünde boya ve tadilat için kurulan iskele çöktü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken iskele nedeniyle 4 işçi yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan işçiler, sedyelerle hastane içerisine taşındı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.