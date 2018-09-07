Hastanede iskele çöktü: 4 kişi yaralandı
Gaziantep'ta bir devlet hastanesinin ön cephesine kurulan iskele çöktü. Olayda yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.07 Eylül 2018 Cuma 15:37
Şehitkamil Devlet Hastanesinin ön yüzünde boya ve tadilat için kurulan iskele çöktü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken iskele nedeniyle 4 işçi yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan işçiler, sedyelerle hastane içerisine taşındı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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