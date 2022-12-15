Hastane müdürünü vurmuştu yakayı ele verdi

Adana'da 3 gün önce, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Hastane Müdürü Kamil Önder'e (62) silahlı saldırı düzenleyerek bacağından yaralayan Mert Ali P. (19) ve kaçmasına yardımcı olan Yusuf Ö. (19) ile Derviş E. (26) yakalandı. Emniyette susma haklarını kullandığı öğrenilen 3 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, 12 Aralık günü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yerleşkesinde meydana geldi. Hastane Müdürü Kamil Önder, otomobilini otoparka park ettikten sonra aracından inerken, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Önder, sol bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Hastanede tedaviye alınan Önder, taburcu edildi.

POLİS YAKALADI

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın Mert Ali P. olduğunu, olayın ardından da Yusuf Ö.'nün kullandığı motosikletle kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelilerin, motosikleti Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki boş bir arsada yaktıklarını, Derviş E.'nin otomobiliyle bölgeden ayrıldıkları saptandı.

SUSMA HAKLARINI KULANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalamak için operasyon başlattı. Eş zamanlı baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, susma haklarını kullandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıda tutuklandı.