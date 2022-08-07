Hastalıklardan koruyan altın karışım nasıl yapılır? Altın süt (Golden milk) tarifi ve faydaları

Altın süt. İki bilindik malzeme ile kolay bir şekilde hazırlanan altın süt, isminin karşılığını veriyor ve vücut üzerinde adeta harika etkiler bırakıyor. Altın süt nedir, altın süt nasıl yapılır, altın süt faydaları nelerdir? Detaylar...

Zerdeçal ve sütle hazırlanan altın süt karışımı, hem lezzetli hem de şifalı bir içecek. Son birkaç yıl içinde popüler hale gelen altın süt, birçok hastalığın doğal ilacı olacak potansiyelde. Altın süt faydaları ve altın sütün yapımını sizler için ele aldık, işte detayları...

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın sütteki ana madde, curcumin olan ana bileşik olan Curcuma bitkisindeki bir polifenol olan bazı seri antioksidan, anti-kanser ve anti-inflamatuar içeren zerdeçaldir.

Altın süt için diğer bir malzeme de karabiber: Karabiberle zerdeçal birleştirdiğinizde, curcumin'in biyolojik açıdan erişilebilirliğini kat kat arttırırsınız. Bu, vücudunuzun daha fazlasını alabileceği anlamına gelir.

ALTIN SÜT FAYDALARI NELERDİR?

Daha sağlıklı bir karaciğer: Altın sütü içtiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz, içiniz temizlenmiş gibi olur. Sonuçta, zerdeçal karaciğerin genel sağlığını iyileştirmekte, ve vücudunuzda etkili bir şekilde detoks yapabilmektedir.

Beyin eskiye oranla daha zeki: Oldukça akıllı olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak altın sütün hafızaya faydası vardır. Çünkü zerdeçal hafızanızı güçlendirir ve beyin fonksiyonunu geliştirir.

İshal, kabızlık sindirim sistemi rahatsızlıklarındandır. Altın süt içmeye başlayınca sindirim sisteminde düzelme görebilirsiniz.

Zerdeçal bağışıklık sistemini geliştirir.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Hücreleri yenileme özelliği ile cilt ve saç güzelliğine fayda sağlar.

Yüksek enerji verir.

Tiroid hastalarına iyi gelir.

Baş ağrısı, diş ağrısı gibi ağrıların kesilmesini sağlar.

Mide hastalıklarına fayda sağlar.

Altın süt (Golden milk) tarifi

Malzeme Listesi

250 ml Süt

15 g toz zerdeçal

5 g karabiber

10 g toz zencefil

15 g bal (Dilerseniz altın sütünüzü bal ile tatlandırabilirsiniz)

Altın Karışım Nasıl Yapılır?



Sütü ocağa alın, içerisine zerdeçal, karabiber ve toz zencefili ilave edin. Karabiberli ve zerdeçallı sütü, kaynama noktasında taşmaması için sürekli karıştırın. Kaynayan karışımı ocaktan alın ve içilecek kıvama gelene dek bekletin. Ilınan altın süte dilediğiniz miktarda bal ilave ettikten sonra, servis fincanına doldurun. Çubuk tarçın veya toz tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Püf Noktası

*Çubuk tarçın veya toz tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.