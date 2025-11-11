Hastalık raporu mu, adım sayacı mı? İşveren mahkemede yenildi

Çin'de bir şirkette çalışan Bay Chen, sırtındaki ağrı nedeniyle iki kez rapor almıştı. İyileşmesinin ardından işe dönse de, kısa sürede bu kez sağ bacağındaki topuk dikeni nedeniyle yeniden hastalık izni aldı. Doktor, Chen'e bir haftalık istirahat önerdi.

'HASTALIĞINI ABARTMAK VE SAHTE RAPOR' SUÇLAMASI

Ancak Chen, hastalık raporunu teslim etmek için şirkete geldiğinde, güvenlik görevlisi tarafından içeri alınmadı.

Birkaç gün sonra şirketten gelen yazılı bildirimde, "hastalığını abartmak ve sahte rapor sunmak" suçlamasıyla işine son verildiği belirtildi.

ŞİRKETTEN 'ADIM SAYAR' HAMLESİ

Mahkemeye sunulan deliller arasında, güvenlik kamerası görüntüleri ve Chen'in akıllı telefon adım sayacı verileri vardı.

Şirkete göre:

• Chen, "bacağım ağrıyor" diyerek rapor aldığı gün şirkete koşarak gelmişti.

• Aynı gün, akıllı saatindeki veriler Chen'in 16 bin adım attığını gösteriyordu.

• Şirket, bu verilerin "hastalık bahanesiyle izin aldığına" kanıt olduğunu savundu.

O ADIMLAR HASTANE YOLUNDA ATILDI

Chen ise iddiaları reddetti. Yürüdüğü adımların hastaneye gitmek ve ilaç almak için olduğunu söyledi. Ayrıca doktor raporu, röntgen ve tıbbi belgeleri mahkemeye sundu.

İŞVEREN KUSURLU BULUNDU

İki aşamalı yargı sürecinin ardından mahkeme, işverenin Chen'i haksız yere işten çıkardığına hükmetti.

Karara göre şirket, Chen'e 118.779 yuan (yaklaşık 705 bin TL) tazminat ödeyecek.

Mahkeme, "çalışanların kişisel sağlık verilerinin veya adım sayar bilgilerinin izinsiz şekilde incelenmesinin, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini" vurguladı.