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Sağlık Hastalığının çaresini Türkiye'de buldu
Sağlık

Hastalığının çaresini Türkiye'de buldu

25 yaşındaki Nijeryalı Ruqayya Lawal Mukhtar'a sağ elindeki şiddetli ağrı ve şişlik nedeniyle elini kullanamadığı ve sol ayağındaki ağrılar nedeniyle yürümekte zorlandığı için kaldırıldığı hastanede lenfödem (fil hastalığı) teşhisi kondu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 22:07:00 -
Hastalığının çaresini Türkiye'de buldu

Nijeryalı Ruqayya Lawal Mukhtar sağ elindeki şiddetli ağrı ve şişlik nedeniyle elini kullanamadığı ve sol ayağındaki ağrılar nedeniyle yürümekte zorlandığı için bir özel hastanenenin FTR -lenfödem kliniğine başvurdu. Mukhtar’a kompleks bölgesel ağrı sendromuna bağlı Lenfödem tanısı kondu. Kompleks dekonjestif tedavi programı uygulanan hastanın her seans sonrasında ödemlerinde gerileme görüldüğü kaydedildi.

Hasta desteksiz yürüyebilir duruma geldi

Prof. Dr. F. Figen Ayhan, Uzman Fizyoterapist Sercan Ateş ve Fizyoterapist Gülşah Kurne’den oluşan lenfödem terapist ekibi tarafından tedavi edilen Mukhtar’a lenfödem diyeti, manuel lenf drenajı, cilt bakımı, çok tabakalı bandaj uygulaması ve egzersiz uygulamaları yapıldı. Her seans sonrası ödemde gerileme görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. F. Figen Ayhan, “Lenfödemin ileri dönemdeki kontrolü için özel ölçülü bası giysisi dikildi. Ruqayya, planlanan yürüme eğitimine özel kas kuvvetlendirme programı ve paralel bar eğitimine başladıktan sonra bağımsız ve desteksiz yürüyebilir duruma geldi” diye konuştu.

 

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