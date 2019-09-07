0553 313 94 23

Hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:48
Hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın 13 bin lirasının çalınması üzerine çalışma yaptı.

Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin şehirlerarası bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah G. olduğunu belirledi.

Burdur'da gözaltına alınan Emrah G, Antalya'ya getirildi.

Farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığını itiraf ettiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk ediliği hakimlikçe tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:48
  1. hasta
  2. hırsız
  3. HIRSIZLIK
  4. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullar çevresinde çocukların korunmasına yönelik denetim
    1. Okullar çevresinde çocukların..
    2. DMD'li çocuklar yürüyüp koşmak istiyor
    3. Bu formül ile saç dökülmesine son!
    4. Hong Kong'taki protestolar
    5. "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı..
    6. "Crans-Montana'da yaşananlardan sonra..
    7. Evinin odasında Hint keneviri..
    8. Bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
    9. Şehit Kansuva'nın babaevinde yas
    10. Taliban 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı
    11. YDS 2019 sınav giriş belgesi nasıl..
    12. MŞÜ ile CERN arasında iş birliği..
    13. Boşanma kavgasında kendi silahıyla..
    14. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    15. "Hep beraber huzur içinde yaşamak..
    16. Jandarmadan definecilere operasyon: 7..
    17. Vali Gül passolig kartını güncelledi
    18. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de düğünde..
    19. Diş taşları nasıl temizlenir evde?
    20. Engelli işçi alımı 2019 engelli alımı..
    21. Haluk Levent'e tweet sildiren paylaşım!
    22. Valilik açıkladı: Sokağa çıkma yasağı..
    23. Mardin'de terör örgütüne yönelik..
    24. FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik..
    25. Trabzonspor’a büyük şok! Genç yıldız 6..
    26. Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli..
    27. Tosya’da bal ormanı kuruluyor
    28. Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan..
    29. Nihat Genç'ten "Bidon Kafa"ya olay..
    30. Başkan Demir’den iş adamlarına çağrı:..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim