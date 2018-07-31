0553 313 94 23

Hastaları dolandıran sahte doktorun 335 yıl hapsi istendi!

Bursa'da, lise mezunu olmasına rağmen sahte üniversite diploması düzenleyerek açtığı 'Kekemelik ve Konuşma Bozuklukları Merkezi'ne gelen hastaları, iyileştirme vaadiyle dolandırmakla suçlanan Emre Nuri Korkut'un (40) tutuklu yargılanmasına başlandı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:55
Hastaları dolandıran sahte doktorun 335 yıl hapsi istendi!

Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi’nden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastaların güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut, geçen şubat ayında Şehreküstü Mahallesi’ndeki iş yerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. İş yerinin tabelasında ‘Dil terapisti Prof. Dr. Emre Nuri Korkut’ yazan, internette konuşma bozukluklarına ilişkin videoları bulunan Korkut’un, lise mezunu olduğu belirlendi. Ruhsatı bulunmayan kliniğinde ise sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvanı belgeleri ele geçirildi. Sevk edildiği mahkemece önce serbest bırakılan Korkut, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde ilk kez hakim karşısına çıkan Korkut’un, 33 kişiyi tedavi ederek iyileştirme vaadiyle dolandırdığı belirtildi. ‘Dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 335 yıl hapsi istenen Korkut’un, dolandırdığı 33 kişiden 9’u da duruşmada hazır bulundu.

‘PROFESÖRÜM DEMEDİM’

Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Emre Nuri Korkut, şöyle konuştu:

“Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum, profesör olmayı gerektirmemektedir. Gelen kişilerin öncelikle sordukları soru doktordan ziyade, ‘düzelecek miyim?’ sorusuydu. Hastaları en az 1 hafta deneme süresine alıyordum. Sürecin sonunda ben onlara soruyorum, ‘devam etmek istiyor musunuz?’ diye. Burada da herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır. Dolayısıyla ödemelerini, istedikleri zaman da yapabilirler. Kaşemde adım açıkça yazmaktadır. Banka sliplerinde de adım var. ‘Profesör’ ibaresi yoktur. Ben gelen müşterilere ‘profesörüm’ demedim; ‘Emre Hoca’ olarak tanıttım.”

Sanık Korkut, sosyal medyada yer alan ve konuşma bozukluğu olan hastaları tedavi ettiğine ilişkin videoları kendisinin yüklemediğini ileri sürdü. Yurt dışında eğitim aldığını; ancak denklik için Türkiye’de başvuruda bulunmadığını iddia eden Korkut, “Ben suçsuzum. Bana gelen hastalar aldıkları eğitimin işe yaradığını söylemiştir. Ben kimseyi dolandırmadım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

‘İLK GÜN ÜCRET İSTENDİ’

Duruşmada dinlenen müştekilerden Abdurrahman Bestaş, “Kendisi senet istemediğini ifade etti. Benim elimde senetler var. Herkesten senet istendi. ‘3 gün deneme’ gibi bir şey dedi. Öyle bir şey yok, ilk gün ücret istendi. ‘Şu hesaba para yatıracaksınız, sonra ben sizi tedavi edeceğim’ dedi. Ayrıca bu alanda profesör olduğunu söyledi. Üç taksitle, 3 bin lira ödedim. Şikayetçiyim” diye konuştu. Diğer müştekiler de sanığa profesör olduğunu düşündükleri için güvendiklerini, bu nedenle tedavi olmaya gittiklerini; ancak rahatsızlıklarında bir iyileşme olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Nuri Korkut´un tutukluluk halinin devamını, eksik evrakların ve gelmeyen müştekilerin dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:55
  1. Bursa
  2. Sahte doktor
  3. yargılanma
  4. hasta şikayetleri
  5. dolandırıcılık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu kez de imam hatiplere saldırdı!
    1. Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu..
    2. ABD'den 'K. Kore yeni balistik füze..
    3. İYİ Parti'deki tiyatro ifşa oldu:..
    4. Ermenistan'dan küstah Türkiye çıkışı!..
    5. Taksiciden korkunç görüntü! Yanına..
    6. Adana'da sosyal medyadan terör..
    7. 18 günde toplam 1 ton 239 kilo esrar..
    8. Ankara Üniversitesi taban puanları 2018
    9. İlk kez toplanacak YAŞ'ta dikkat çeken..
    10. Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    12. Edirne'de yakalanacağını anlayan..
    13. CHP'de gözler perşembe gününe çevrildi!
    14. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    15. Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
    16. KYK geri ödeme kredi borçları..
    17. Adnan Oktar'ın adamı Bahadır Köseoğlu..
    18. Kerkük Vilayet Meclisi Başkanına..
    19. 3 kız kardeş bir olup mafya olan..
    20. Yunan basınından bomba iddia:..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018