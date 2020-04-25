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Aktüel

Hastalanan kendisini veterinere götüremeyen kadının yardımına zabıta yetişti

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hastalanan yavru kedisi için yardım isteyen kadına hemen ulaşarak veterinere gitmelerini sağladı.

2020-04-25 11:17:34 -
Hastalanan kendisini veterinere götüremeyen kadının yardımına zabıta yetişti

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hastalanan yavru kedisi için yardım isteyen kadına hemen ulaşarak veterinere gitmelerini sağladı.


İzmit Belediyesi Sokak hayvanlarının yanında olduğu gibi evcil hayvanları olanların da taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kozluk Mahallesi’nde yaşayan Burcu Şen’in hasta yavru kedisinin yardımına koştu. 25 günlük yavru kedisinin hasta olduğunu fark eden Burcu Şen, İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak kedilerini veterinere ulaştırmaları konusunda yardım istedi. Sokağa çıkma yasağının olduğu bu zor günlerde vatandaşların taleplerini eksiksiz olarak yerine getiren ekipler yavru kediyi Yahyakaptan’da bulunan bir veteriner kliniğine götürdü. Tedavisi tamamlanan yavru kedinin ilaçlarını temin eden ekipler daha sonra yavru kediyi ve sahibini evlerine ulaştırdı.


Ekiplere teşekkür eden Burcu Şen, “İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri çok ilgilendiler sağ olsunlar, süperler. Kedimin sağlığına kavuşmasını sağladılar. Hatta kum almayı unuttuğum için tekrar arayarak yardım istedim ve onu da hemen ulaştırdılar” dedi.

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