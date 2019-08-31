Hasta ziyaretine önem veren bir Peygamber

Rasûlullah aleyhisselam buyurdular: “Hasta ziyâretinde bulunan kimse, dönünceye kadar cennet yolundadır.” (Müslim)

Rasûlullah, hasta ziyâretinin fazîletini şu hadîs-i şerîfleriyle beyan buyurmuştur:

“Bir insan, bir hastanın hâlini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyâret ederse, ona bir melek şöyle seslenir: “Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın!”

Hasta olan yakınlarımızı ziyaret edelim. Yoksa tanıdıklarımızın hasta yakınlarına manevi destek olalım. Unutmayalım ki, hastane, yetimhane, huzur evlerinde yaşlı gözleriyle pencerelerinden yolumuzu gözleyenler var. Hadi bugünümüzü onlara ayıralım!