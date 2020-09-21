Hasta yakınları saldırdı! Doktorlar barikat kurdu

İddiaya göre bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö ve Ahmet Ö'nün yanına giden Emrah Keskin 2 kardeşle bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Keskin, silahını kullanarak Fırat Ö. ve Ahmet Ö'ye ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Ö, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sırada olay yerine gelen hasta yakınlarının sağlık görevlilerine saldırdığı iddia edildi.

Sağlıkçılar acil müdahale odasına girmek isteyen hasta yakınlarını engellemek için kapıya barikat kurdu.