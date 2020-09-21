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Gündem Hasta yakınları saldırdı! Doktorlar barikat kurdu
Gündem

Hasta yakınları saldırdı! Doktorlar barikat kurdu

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı çatışma sonrasında hastaneye kaldırılan yaralının ölmesi üzerine, hasta yakını ailenin sağlık çalışanlarına saldırması üzerine sağlıkçılar kapıya barikat kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:53:00 -

İddiaya göre bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö ve Ahmet Ö'nün yanına giden Emrah Keskin 2 kardeşle bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Keskin, silahını kullanarak Fırat Ö. ve Ahmet Ö'ye ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Ö, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sırada olay yerine gelen hasta yakınlarının sağlık görevlilerine saldırdığı iddia edildi.

Sağlıkçılar acil müdahale odasına girmek isteyen hasta yakınlarını engellemek için kapıya barikat kurdu.

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Yorumlar

bozeren

bu olay sağlık sistemimizin aldığı hali gösteriyor. yukarıdakilere kapak olsun.
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