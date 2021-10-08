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Kadın - Aile Hasta ve yakınlarına anlamlı hareket
Kadın - Aile

Hasta ve yakınlarına anlamlı hareket

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde yatan, maddi durumu yeterli olmayan hasta ve yakınlarına destek olmak amacıyla Manisa Şehir Hastanesi içerisine kıyafet ve oyuncak bağış kumbarası yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 11:04:00 -
Hasta ve yakınlarına anlamlı hareket

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde yatan, maddi durumu yeterli olmayan hasta ve yakınlarına destek olmak amacıyla Manisa Şehir Hastanesi içerisine kıyafet ve oyuncak bağış kumbarası yerleştirdi. Kumbaraya bırakılan kıyafet ve oyuncuklar dezenfekte ve bakım işlemlerinin ardından hasta ve yakınlarına hediye edilecek.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, şehir hastanesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Maddi durumu iyi olmayan hasta ve yakınlarına bir nebze olsun destek olmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında poliklinik giriş alanına kıyafet ve oyuncak kumbarası yerleştirildi. Kumbarada toplanan bağışlar hastane başhekimliği görevli personeli tarafından değerlendirilip, kullanılabilir olanları gerekli dezenfeksiyon işleminden sonra hastanede yatan ihtiyaç sahibi hasta ve yakınlarına hediye edilecek. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastane içine kurulmuş olan sosyal markette kumbaradan çıkan bağışlar hem şehir hastanesi hem de Manisa'da bulunan diğer kamu hastanelerinde yatan ve maddi durumu iyi olmayan hastalara hediye edilecek.

Manisalılara evinde ihtiyaç fazlası kıyafetleri bağışlamaya davet eden İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, ilk bağışı da kendisi yaptı. 

 

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