Kaza, akşam saatlerinde Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, özel bir hastaneye ait E.B. idaresindeki 81 FE 909 plakalı ambulans, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne hasta nakli yaptığı esnada S.K. idaresindeki 34 ANB 245 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile refüje çıkıp trafik ışıkları direğine çarpan ambulans devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ambulanstaki hasta Afganistan uyruklu S.F. ve ambulansta bulunan S.G., S.O. ile otomobil sürücüsü S.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza anı başka bir aracın araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Kaza sebebiyle uzun süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.